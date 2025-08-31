ΗΠΑ: Ο Έλληνας υπεύθυνος εμβολιασμών προειδοποιεί – “Φοβάμαι ότι θα αλλάξουν και το εμβόλιο της ηπατίτιδας στα νεογνά”

Φόβους για τις τελευταίες εξελίξεις στο υγειονομικό σύστημα των ΗΠΑ εξέφρασε Έλληνας πρώην υπεύθυνος εμβολιασμών κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ για πολιτικοποίηση και «ιδεολογικοποίηση» της επιστήμης.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σκεπτικιστής απέναντι στα εμβόλια, βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τα CDC, τον οργανισμό υγείας που βρίσκεται υπό την εποπτεία του, από τότε που το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόλυση της διευθύντριας Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των CDC.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, ο επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών των CDC και καταπολέμησης αναπνευστικών ασθενειών – όπως η Covid-19 – Δημήτρης Δασκαλάκης παραιτήθηκε επίσης, μαζί με πολλούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

«Είχα ανησυχίες εδώ και μήνες», δήλωσε ο Δρ Δασκαλάκης μιλώντας στο ABC News. Dr. Demetre Daskalakis Fears RFK Jr May Change the Hepatitis B Vaccine Recommendation for Newborns



“I predict that what they're going to do is try to change the birth dose of hepatitis B vaccine so that kids don't get it when they're born … We have one bite at that apple.” pic.twitter.com/PI7u9qTAyF August 31, 2025

Αλλά «ποτέ δεν φανταζόμουν ότι (…) το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας θα καταρρεύσει πλήρως», τόνισε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD).



Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δασκαλάκης ανέφερε ότι φοβάται ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θα αλλάξει τις συστάσεις του για τα εμβόλια της υπατίτιδας Β για τα νεογέννητα μωρά.

«Από την οπτική μου ως γιατρός που έχει δώσει τον Ιπποκράτειο Όρκο, βλέπω μόνο κακό να έρχεται. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά με βάση αυτά που βλέπω, με βάση αυτά που έχω ακούσει με τα νέα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού, κινούνται πραγματικά προς μια ιδεολογική κατεύθυνση όπου θέλουν να δουν την κατάργηση του εμβολιασμού».

«Θέλουν να καταργήσουν τον εμβολιασμό mRNA. Έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο για τον COVID. Αλλά φοβάμαι ότι έχουν και άλλα πράγματα στα οποία θα εργαστούν. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου», είπε ο Δασκαλάκης.

Στη θέση αυτού του επαγγελματία επιστήμονα, ο Λευκός Οίκος θα διορίσει τον Τζιμ Ο’Νιλ, δεξί χέρι του Κένεντι και πρώην χρηματοδότη τεχνολογίας, ως προσωρινό διευθυντή των CDC, ανέφερε η Washington Post.

«Το γεγονός ότι δεν έχουμε έναν κορυφαίο επιστήμονα στο τιμόνι των CDC σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με το υπουργείο Υγείας για να εφαρμόσουμε πραγματικά μια καλή πολιτική δημόσιας υγείας», είπε ο Δασκαλάκης.

Χειραγώγηση δεδομένων

Όπως ανέφερε ο κ .Δασκαλάκης στον απόηχο της ανακοίνωσης της παραίτησης του «ουδέποτε βίωσα τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας». Ούτε «είδα τέτοια άτεχνη χειραγώγηση των (επιστημονικών) δεδομένων, για την επίτευξη πολιτικών σκοπών αντί για το καλό του αμερικανικού λαού».

«Είναι απαράδεκτο να υπηρετεί κάποιος σε έναν οργανισμό (σ.σ. τα CDC) στον οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να συζητήσει τις αποφάσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος και δημόσιας υγείας, παρότι εκδίδονται υπό την επωνυμία των CDC», σημειώνει.

Ακόμη κατακρίνει την έλλειψη απ’ ευθείας επικοινωνίας του υπουργείου Υγείας και της πολιτικής ηγεσίας των CDC, με τους επιστήμονες.

«Το να προσπαθείς να αναπροσαρμόσεις τις αναλύσεις και τις πολιτικές για να ταιριάξουν με ανεπαρκώς μελετημένες ανακοινώσεις σε κακογραμμένα βίντεο ή αναρτήσεις στο Χ, δεν πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την υγεία των ανθρώπων», αναφέρει.

«Δεν θεωρείται πηγή αξιόπιστης ενημέρωσης»

Ακόμη, εξηγεί ότι το πρώτο επτάμηνο της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ενημέρωση του κέντρου NCIRD που ο ίδιος διευθύνει προς τον υπουργό Υγείας.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιους ακούει ο υπουργός. Είναι σίγουρο πως δεν είμαστε εμείς. Κάποιοι ανεξέλεγκτοι και σε σύγχυση εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για την τεκμηριωμένη επιστήμη των CDC και άλλων αξιόπιστων φορέων».

«Σε μία ακρόαση, ο υπουργός Κένεντι είχε πει ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές από αυτόν. Ωστόσο, ένας κατάλληλα ενημερωμένος και φιλομαθής υπουργός θα έπρεπε να αποτελεί πηγή πληροφόρησης Υγείας για τους ανθρώπους που υπηρετεί. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί του: δεν πρέπει να θεωρείται πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης».