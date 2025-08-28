ΗΠΑ: Καταπέλτης ο επικεφαλής εμβολιασμών Δημήτρης Δασκαλάκης – Παραιτήθηκε με αιχμές εναντίον του Ρ. Κένεντι

Τα βέλη του στον αντιεμβολιαστή υπουργό υγείας των ΗΠΑ εκτόξευσε ο ελληνικής καταγωγής Δημήτρης Δασκαλάκης, που υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος στα CDC και παραιτήθηκε.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στην Ουάσιγκτον και τα τελευταία χρόνια υπήρξε διευθυντής του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμών & Αναπνευστικών Νόσων. Με μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δασκαλάκης επισημαίνει ότι παραιτήθηκε, γιατί πλέον αδυνατεί να δουλέψει σε ένα περιβάλλον που βλάπτει την δημόσια υγεία.

«Αδυνατώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζει τα CDC ως εργαλείο παραγωγής πολιτικών και υλικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα, αλλά έχουν σχεδιασθεί για να βλάψουν αντί για να βελτιώσουν την δημόσια υγεία», τονίζει.

Με ένα βίντεο στα social media τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός Υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό δεν συνιστώνται πλέον στις εγκύους και τα υγιή παιδιά. «Οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών, απειλούν τη ζωή των νέων Αμερικανών και των εγκύων», τονίζει ο κ. Δασκαλάκης. «Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την απόφαση, ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στα CDC, παρότι τα ζητήσαμε», επισημαίνει. My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… August 27, 2025

«Ένα έγγραφο με «συχνές ερωτήσεις» που συντάχθηκε για να υποστηρίξει τη σύσταση του υπουργού», συνεχίζει. Συντάχθηκε «χωρίς τη συμβολή εμπειρογνωμόνων από τα CDC», προσθέτει. Παράλληλα, «παραθέτει μελέτες που δεν υποστηρίζουν τα συμπεράσματα που αποδίδονται στους συγγραφείς τους».

Χειραγώγηση δεδομένων

Όπως αναφέρει «ουδέποτε βίωσα τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας». Ούτε «είδα τέτοια άτεχνη χειραγώγηση των (επιστημονικών) δεδομένων, για την επίτευξη πολιτικών σκοπών αντί για το καλό του αμερικανικού λαού».

«Είναι απαράδεκτο να υπηρετεί κάποιος σε έναν οργανισμό (σ.σ. τα CDC) στον οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να συζητήσει τις αποφάσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος και δημόσιας υγείας, παρότι εκδίδονται υπό την επωνυμία των CDC», σημειώνει.

Ακόμη κατακρίνει την έλλειψη απ’ ευθείας επικοινωνίας του υπουργείου Υγείας και της πολιτικής ηγεσίας των CDC, με τους επιστήμονες.

«Το να προσπαθείς να αναπροσαρμόσεις τις αναλύσεις και τις πολιτικές για να ταιριάξουν με ανεπαρκώς μελετημένες ανακοινώσεις σε κακογραμμένα βίντεο ή αναρτήσεις στο Χ, δεν πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την υγεία των ανθρώπων», αναφέρει.

«Δεν θεωρείται πηγή αξιόπιστης ενημέρωσης»

Ακόμη, εξηγεί ότι το πρώτο επτάμηνο της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ενημέρωση του κέντρου NCIRD που ο ίδιος διευθύνει προς τον υπουργό Υγείας.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιους ακούει ο υπουργός. Είναι σίγουρο πως δεν είμαστε εμείς. Κάποιοι ανεξέλεγκτοι και σε σύγχυση εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για την τεκμηριωμένη επιστήμη των CDC και άλλων αξιόπιστων φορέων».

«Σε μία ακρόαση, ο υπουργός Κένεντι είχε πει ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές από αυτόν. Ωστόσο, ένας κατάλληλα ενημερωμένος και φιλομαθής υπουργός θα έπρεπε να αποτελεί πηγή πληροφόρησης Υγείας για τους ανθρώπους που υπηρετεί. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί του: δεν πρέπει να θεωρείται πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης».