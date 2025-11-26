ΗΠΑ: Σύγχυση με την κατάσταση της υγείας των δυο μελών της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ όταν τα δυο μέλη της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνήτης Πάτρικ Μόρισεϊ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) ανέφερε πως δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

«Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον, απεβίωσαν από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

— Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία τους ή τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη» ανέφερε.

Όμως, ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε ότι τα δυο μέλη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ζητώντας από όλους να είναι προσεκτικοί στις πληροφορίες που μεταδίδουν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη γωνία των οδών 17ης και H, στο βορειοδυτικό τετράγωνο της πόλης, περίπου δύο τετράγωνα βορειοδυτικά του Λευκού Οίκου.

ΗΠΑ: «Το ζώο που τους πυροβόλησε θα το πληρώσει ακριβά» ειπε ο Τραμπ

Το δικό του μήνυμα έστειλε παράλληλα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέροντας ότι «Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι είναι και οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι και τώρα νοσηλεύονται σε δύο ξεχωριστά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα.

Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας και όλους τους Στρατούς και τις δυνάμεις επιβολής του Νόμου μας. Αυτοί είναι πραγματικά Σπουδαίοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι σχετίζονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαι μαζί σας».