Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Νέα επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν

ΗΠΑ: Νέα επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών
DEBATER NEWSROOM

Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, έκανε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ