ΗΠΑ: Νέα επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών

Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, έκανε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.