ΗΠΑ: Μυστηριώδη βίντεο στα social media του Λευκού Οίκου δημιουργούν θεωρίες ακόμα και για πυρηνική επίθεση

Ερωτήματα προκαλούν δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα social media με το περιεχόμενό τους να παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ ένα από αυτά διαγράφηκε λίγο μετά τη δημοσίευσή του.

Σύμφωνα με το CNBC, το πρώτο βίντεο αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και φαίνεται να έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, με την κάμερα να εστιάζει στα πόδια μιας γυναίκας. Στο κλιπ, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «It’s launching soon, right?».

Στα αγγλικά, το ρήμα launch χρησιμοποιείται τόσο για την εκτόξευση πυραύλων όσο και για την έναρξη ενός έργου.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ— OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on», προτρέποντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τον ήχο. Το βίντεο αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου σε X και Instagram περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 10 μ.μ., δημοσιεύθηκε δεύτερο σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη με στατικό «θόρυβο» εικόνας, ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού τηλεφώνου. Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται η αμερικανική σημαία. Η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού τηλεφώνου και ήχου, χωρίς καμία πρόσθετη πληροφορία.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy— OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Τα δύο βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μεταξύ των θεωριών που κυριάρχησαν ήταν το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί να έχουν παραβιαστεί από χάκερ ή ότι πρόκειται για σκόπιμη, αινιγματική προαναγγελία κάποιας σημαντικής εξέλιξης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν ότι το μήνυμα μπορεί να συνδέεται με ανάπτυξη στρατευμάτων ή σημαντική πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ άλλοι έκαναν λόγο ακόμη και για επικείμενο πυρηνικό πλήγμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα αμερικανικών μέσων για σχολιασμό, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αναρτήσεις έγιναν σκόπιμα ή κατά λάθος.