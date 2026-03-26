Είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αυξήσεις στα καύσιμα;
Είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αυξήσεις στα καύσιμα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αυξήσεις στα καύσιμα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Μυστηριώδη βίντεο στα social media του Λευκού Οίκου δημιουργούν θεωρίες ακόμα και για πυρηνική επίθεση

Το ένα κλιπ κατέβηκε μετά από λίγη ώρα

unsplash
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ερωτήματα προκαλούν δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα social media με το περιεχόμενό τους να παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ ένα από αυτά διαγράφηκε λίγο μετά τη δημοσίευσή του.

Σύμφωνα με το CNBC, το πρώτο βίντεο αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και φαίνεται να έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, με την κάμερα να εστιάζει στα πόδια μιας γυναίκας. Στο κλιπ, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «It’s launching soon, right?».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα αγγλικά, το ρήμα launch χρησιμοποιείται τόσο για την εκτόξευση πυραύλων όσο και για την έναρξη ενός έργου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on», προτρέποντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τον ήχο. Το βίντεο αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου σε X και Instagram περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 10 μ.μ., δημοσιεύθηκε δεύτερο σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη με στατικό «θόρυβο» εικόνας, ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού τηλεφώνου. Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται η αμερικανική σημαία. Η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού τηλεφώνου και ήχου, χωρίς καμία πρόσθετη πληροφορία.

Τα δύο βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μεταξύ των θεωριών που κυριάρχησαν ήταν το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί να έχουν παραβιαστεί από χάκερ ή ότι πρόκειται για σκόπιμη, αινιγματική προαναγγελία κάποιας σημαντικής εξέλιξης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν ότι το μήνυμα μπορεί να συνδέεται με ανάπτυξη στρατευμάτων ή σημαντική πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ άλλοι έκαναν λόγο ακόμη και για επικείμενο πυρηνικό πλήγμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα αμερικανικών μέσων για σχολιασμό, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αναρτήσεις έγιναν σκόπιμα ή κατά λάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ