ΗΠΑ – Ενδιάμεσες εκλογές: Ο Τραμπ αποδέχεται το αποτέλεσμα και καλεί τους Δημοκρατικούς για συνεργασία – Οι απειλές για βέτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ —την ώρα που διαγράφεται πλέον πολύ βαριά ήττα στη χθεσινή ψηφοφορία για το κόμμα του, τους ρεπουμπλικάνους— κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη New York Times.

«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», είπε στη New York Times. «Θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, σε τόνο που έμοιαζε ασυνήθιστα συμφιλιωτικός, «συνεχάρη» πολιτικούς του αντιπάλους κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, έκρινε ότι «έδωσαν σκληρή μάχη», αφού υπενθύμισε επανειλημμένα πως διαθέτει «δικαίωμα βέτο» στα νομοθετήματα που θα φθάνουν στο γραφείο του.

Αναγνώρισε εξάλλου ότι ο πολύ αντιδημοφιλής πόλεμος εναντίον του Ιράν «εν μέρει» έπαιξε ρόλο στο χθεσινό αποτέλεσμα, ωστόσο πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί «καταλαβαίνουν τη σημασία» του εγχειρήματος.

Μπροστά στο εύρος των κερδών της αντιπολίτευσης, που αποσπούν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου –τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας– ο αρχηγός του κράτους δεν φάνηκε διατεθειμένος να αμφισβητήσει την ετυμηγορία της κάλπης.

Δεν ήταν δεδομένο αυτό, καθώς ο ογδοντάρης μεγιστάνας, ο οποίος επιμένει ως ακόμη και σήμερα να αρνείται την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, έκανε νέες καταγγελίες για νοθεία ενόψει των «midterms».

Πάντως ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους δεν μοιάζει επ’ ουδενί διατεθειμένος να παραδεχθεί πως υπέστη προσωπική ήττα χθες, παρότι η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι προφανές πως κατέθεσε ψήφο τιμωρίας για τα πεπραγμένα του, ειδικά για τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής, ιδιαίτερα των τιμών των καυσίμων, που προκάλεσε.

«Δεν θεωρώ» ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στρεφόταν προσωπικά «εναντίον μου», είπε στο Fox News. Δεν πρόκειται να εκλάβει την ετυμηγορία ως «ήττα για μένα», επέμεινε, «δεν μου αρέσει αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται απλά για «μια χρονική στιγμή», υπήρχε «κάτι στην ατμόσφαιρα» και «αν το εξετάσετε καλά, δεν αισθάνομαι πως εγώ ήμουν υπεύθυνος», επέμεινε.

Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας απέναντι σε νομοσχέδια του νέου, ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο»

«Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο»· διότι «αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!», ανέφερε νωρίτερα, πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη κεφαλαιογράμματη, όπως συνηθίζει για έμφαση, ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Μολαταύτα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επαναλάμβανε ασταμάτητα την προτροπή στους υποστηρικτές της παράταξής του να ψηφίσουν «σαν» να ήταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνεργάτες του είναι απτόητοι. Και απηύθυνε «μια τελευταία προειδοποίηση»: ανεξαρτήτως αποτελέσματος, «ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ακόμα πιο αποφασισμένος να σταματήσει τη ριζοσπαστική αριστερά. Δέστε τις ζώνες σας».

Ο πρόεδρος «δεν ήταν στα ψηφοδέλτια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ πηγαίνουν να ψηφίσουν όταν είναι στο ψηφοδέλτιο», είπε η ίδια πηγή, κατά την οποία η «ποιότητα» των υποψηφίων της προεδρικές παράταξης δεν ήταν ικανοποιητική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τραμπ «έκανε εκστρατεία περισσότερο κι από τους ίδιους τους υποψηφίους», συμπλήρωσε η πηγή, αναφερόμενη στις δεκάδες προεκλογικές εμφανίσεις του προέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων της παράταξής του σε αναμετρήσεις-κλειδιά.

Η κακή διάθεση του πρόεδρου Τραμπ είχε φανεί πολλές ώρες προτού αρχίσει να παίρνει μορφή η το «μπλε κύμα».

Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης μεγιστάνας έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα με τα οποία εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Fox News, διατεινόμενος πως προσπαθούσε να τον βλάψει εσκεμμένα.

Στο ένα από τα μηνύματά του, χαρακτήρισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό «χαζή σαν κοτρόνα»· σε δεύτερο επέκρινε δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του. «Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News υποχωρεί εξαιτίας αυτής της στάσης του — προτού του παραχωρήσει συνέντευξη σχεδόν μισής ώρας.

Έπειτα από την επικράτηση των δημοκρατικών στις εκλογές, μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέες έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Και καθώς χάθηκε επίσης ο έλεγχος της Γερουσίας, δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, πάνω απ’ όλα αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν στην πράξη ισοβίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί πάντως αξιοσημείωτα περιθώρια ελιγμών σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο.