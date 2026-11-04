Ενδιάμεσες εκλογές – ΗΠΑ: Θρίαμβος των Δημοκρατικών – Πήραν τον έλεγχο σε Βουλή και Γερουσία

Δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια ηχηρή αποδοκιμασία από την πλευρά των Αμερικανών ψηφοφόρων, με την αναγγελθείσα απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων προς όφελος των Δημοκρατικών.

Από τη μια άκρη ως την άλλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κακές ειδήσεις συσσωρεύονται για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο της κάτω βουλής του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις προβολές του CNN και του NBC.

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Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Αμερικανού προέδρου είναι επίσης πιθανό να χάσει και την πλειοψηφία του στη Γερουσία, μια ισχυρή αποδοκιμασία που τροφοδοτήθηκε από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής.

Οι αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί κατάφεραν στην αρχή της βραδιάς να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικανούς μια πρώτη έδρα στη Γερουσία, με τη νίκη του Ρόι Κούπερ στη Βόρεια Καρολίνα.

Όμως το πρώτο ισχυρό σοκ της βραδιάς ήρθε από τη γειτονική πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, όπου η Δημοκρατική Άνι Άντριους απέσπασε την έδρα από τη γερουσιαστή Νταρλίν Γκρέιαμ, η οποία είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφια μετά το θάνατο του αδελφού της, του Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τον Ιούλιο.

Η αντιπολίτευση στον Ντόναλντ Τραμπ υπολόγιζε στο ότι η άνοδος του κόστους ζωής, που επιδεινώνεται από έναν διόλου δημοφιλή πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και από το ζήτημα της διαφθοράς στα υψηλότερα επίπεδα του κράτους, θα οδηγούσαν τους Αμερικανούς να αποκηρύξουν τους Ρεπουμπλικανούς σ’ αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες παραδοσιακά δεν είναι ευνοϊκές στο κόμμα που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Η διαφθορά και η ανικανότητα»

Στην Τζόρτζια, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ επανεξελέγη άνετα με διαφορά μεγαλύτερη των 30 μονάδων από τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Κόλινς, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα NBC και CBS.

Οι Αμερικανοί απέρριψαν «τη διαφθορά και την ανικανότητα» του Τραμπ, δήλωσε μετά τη νίκη του ο 39χρονος Όσοφ, ο οποίος θεωρείται ανερχόμενος αστέρας του Δημοκρατικού Κόμματος.

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Πριν από τα πρώτα αποτλεέσματα, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών βουλευτών Χακίμ Τζέφρις είχε εκφράσει την αισιοδοξία του.

«Είμαστε στα πρόθυρα μιας ριζικής αλλαγής πορείας σ’ αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

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Πριν από την ψηφοφορία, οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ανανεώθηκε στο σύνολό της με τις χθεσινές εκλογές.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τον έλεγχο των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, προξενώντας ηχηρή ήττα στους Ρεπουμπλικανούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές που διεξάγονται στα μέσα της προεδρικής θητείας.

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Αφού είχαν κερδίσει νωρίτερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδρες γερουσιαστών σε οχυρά των Ρεπουμπλικανών όπως το Κάνσας και το Τέξας και θα μπορέσουν να περιορίσουν σημαντικά τις εξουσίες του αμερικανού προέδρου στο τέλος της θητείας του.