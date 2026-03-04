ΗΠΑ: Έχουμε χτυπήσει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία του Ιράν (Βίντεο)

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία που ανήκουν στην κυβέρνηση του Ιράν από την έναρξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι πρόσθεσε ένα πολεμικό πλοίο κλάσης Soleimani στον κατάλογο μετά από επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα. Το ναυτικό της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι έχει ανακτήσει τουλάχιστον 87 πτώματα.

Σρι Λάνκα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ βυθίζει ιρανικό πολεμικό πλοίο

Τουλάχιστον 87 είναι οι νεκροί από την επίθεση υποβρυχίου των ΗΠΑ σε ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα την Τετάρτη (4/3).

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το Associated Press, ο Διοικητής Buddhika Sampath δήλωσε ότι οι ναυτικές δυνάμεις δεν είδαν κανένα σημάδι του πλοίου μέχρι να φτάσουν στο σημείο, μόνο «αποθέματα πετρελαίου και σωσίβιες λέμβους. Βρήκαμε ανθρώπους να επιπλέουν στο νερό».

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, 32 άτομα νοσηλεύτηκαν. Πιστεύεται ότι συνολικά επέβαιναν περίπου 180 άτομα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα στο Κοινοβούλιο. Τα ανακτημένα πτώματα μεταφέρονται στη στεριά, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Προηγουμένως, είχε έρθει η επιβεβαίωση μέσω ρεπορτάζ του Reuters όπου τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν το χτύπημα. Ένας από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ είπε ότι η επίθεση εκτελέστηκε από υποβρύχιο του αμερικανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε πως ανασύρθηκαν οι πρώτοι σοροί, που ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πλήρωμα του ιρανικού στρατιωτικού πλοίου που νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Τριάντα δύο άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται. Πηγές από το ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν στο Reuters ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αγνοούνται, 78 έχουν τραυματιστεί και ένας έχει επιβεβαιωθεί ως νεκρός, έπειτα από επίθεση υποβρυχίου στο πλοίο. Ωστόσο, ο επίσημος εκπρόσωπος του ναυτικού αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ο αξιωματούχος Dr Anil Jasinghe δήλωσε ότι μόνο ένας από τους 32 τραυματίες που νοσηλεύονται βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επτά άτομα λαμβάνουν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σε συνέντευξη του το μεσημέρι της Τετάρτης, ο υπουργός Πολέμου του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ βύθισαν «ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα». «Αντ’ αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη».

Ο Χέγκσεθ είπε για την επίθεση στη φρεγάτα του Ιράν στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα: «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».

Μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τη νίκη. Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε ακόμα τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ημερών ως «ιστορικά», προσθέτοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι ήδη «τελειωμένη»