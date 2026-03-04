Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναχαιτίστηκαν νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναχαιτίστηκαν νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανακοίνωση τους τόνισαν ότι αναχαιτίστηκαν νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισαν τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και αναχαίτισαν τις επιθέσεις, ενώ δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του εμιράτου προήλθαν από επιτυχείς επιχειρήσεις αναχαίτισης που πραγματοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων, καλώντας παράλληλα το κοινό να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ