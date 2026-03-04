Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναχαιτίστηκαν νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανακοίνωση τους τόνισαν ότι αναχαιτίστηκαν νέες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισαν τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και αναχαίτισαν τις επιθέσεις, ενώ δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي بدون تسجيل أي إصابات. وتواصل الفرق المعنية متابعة المستجدات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى استقاء المعلومات من…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 4, 2026

Αναλυτικά:

Οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του εμιράτου προήλθαν από επιτυχείς επιχειρήσεις αναχαίτισης που πραγματοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων, καλώντας παράλληλα το κοινό να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.