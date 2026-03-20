Ιερουσαλήμ: Βίντεο ντοκουμέντο από την ιρανική επίθεση στην παλιά πόλη

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ την Παρασκευή 20/3 έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, θραύσμα από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ έπεσε στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Το πλήγμα σύμφωνα με τους Times Of Israel σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 350 μέτρα από το συγκρότημα του Όρους του Ναού/Χαράμ αλ-Σαρίφ, μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και ιστορικά φορτισμένη περιοχή.