Ιαπωνία: Άρση προειδοποίησης για τσουνάμι μετά τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ

Στο “ρυθμό” των Ρίχτερ κινείται για ακόμη μια φορά η Ιαπωνία που χτυπήθηκε από διαδοχικούς σεισμούς που ξεπερνούσαν τα 6,7 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας τις τελευταίες μέρες.

Μετά τον νέο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι στις ακτές στον Ειρηνικό στην Ιαπωνία, όμως μετά από λίγες ώρες έγινε άρση της προειδοποίησης.

Τελικά καταγράφτηκαν κύματα 20 εκατοστών σε 2 περιοχές, στη νήσο Χοκάιντο και στο βόρειο τμήμα της νήσου Χονσού, ενώ σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε περιοχές που διέτρεχαν κίνδυνο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών κατέγραψε πως ο σεισμός των 6,7 βαθμών έγινε στις 04:44 ώρα Ελλάδας, διευκρινίζοντας ότι καταγράφτηκε κάπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά από την Κούτζι, την πιο μεγάλη και πυκνοκατοικημένη νήσο του αρχιπελάγους.

Κατά το NHK, ο σεισμός ήταν λιγότερο ισχυρός από αυτόν που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα στο οποίο καταγράφηκαν τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών. Η JMA εξέδωσε σπάνια προειδοποίησε για ενδεχόμενο δεύτερο ισχυρό σεισμό μέσα σε 7 ημέρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

1500 σεισμοί το χρόνο στο Αρχιπέλαγος

Στη χώρα της Ασίας παραμένουν ανοικτές οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι και άφησε πίσω του κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που εκτιμά πως υπάρχει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι ενδεχόμενος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ