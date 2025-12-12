Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών και προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου (βίντεο)

Είχε προηγηθεί η δυνατή δόνηση των 7,5 βαθμών

DEBATER NEWSROOM

Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή, από την οποία είχαν τραυματιστεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του νέου ισχυρού σεισμού:

