Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών και προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου (βίντεο)

Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή, από την οποία είχαν τραυματιστεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

⚠️ M 6.7 – 130 km NE of Kuji, Japan

🕐 02:44:13 UTC (11 min ago)

🌊 TSUNAMI WARNING



🔗 Full details: https://t.co/rvTkTrvQjK



— Earthquake Alert (@quakebot_) December 12, 2025

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του νέου ισχυρού σεισμού:

BREAKING: Massive 6.7 magnitude earthquake has struck northeast Japan on December 12 and a tsunami warning has just been issued pic.twitter.com/Ufjy62QOlF— Surajit (@surajit_ghosh2) December 12, 2025