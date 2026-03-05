ΗΑΕ: Περίπου 100 πτήσεις απογειώθηκαν από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι

Περίπου 100 εμπορικές πτήσεις απογειώθηκαν σήμερα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς καταγράφεται μείωση στις ακυρώσεις πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας του τομέα των αερομεταφορών Cirium.

Η εταιρεία κατέγραψε 87 απογειώσεις πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και άλλες 15 από εκείνο του Αμπού Ντάμπι. Περίπου 60 αεροσκάφη αναχώρησαν από τη Μουσκάτ, στο γειτονικό Ομάν. Αντιθέτως, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση από και προς τα αεροδρόμια της Ντόχα (Κατάρ), της Μανάμα (Μπαχρέιν) και του Κουβέιτ.

Σήμερα ακυρώθηκε το 43,4% των πτήσεων σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το ποσοστό αυτό ήταν 61% την Τετάρτη και μεγαλύτερο του 65% από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη.

Μεταξύ των αεροσκαφών που αναχώρησαν από το Ντουμπάι –προπολεμικά ήταν το δεύτερο σε αριθμό επιβατών στον κόσμο– ήταν και πολλά Airbus A380 του εμβληματικού αερομεταφορέα των ΗΑΕ, της εταιρείας Emirates. Άλλα αεροσκάφη έφτασαν από το εξωτερικό, ακόμη και από μακρινούς προορισμούς, όπως το Λος Άντζελες. Στον ιστότοπό της η εταιρεία ανέφερε ότι «μέχρι νεωτέρας» πραγματοποιούνται περιορισμένες πτήσεις, αφού άνοιξε εν μέρει ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24, τα αεροσκάφη που απογειώνονταν σήμερα από τα Εμιράτα κατευθύνονταν νότια, μακριά από τον Κόλπο και το Ιράν.

Η Τεχεράνη, μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα που δέχτηκε, έβαλε στο στόχαστρο χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και έπληξε πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και αεροδρόμια. Οι περισσότερες από αυτές της χώρες, όπως και το Ιράκ, έκλεισαν εν μέρει ή πλήρως τον εναέριο χώρο τους, γεγονός που προκάλεσε αλλεπάλληλες ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα σε όλον τον κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες, το Ντουμπάι και η Ντόχα έχουν μετατραπεί σε βασικούς κόμβους για τους επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Ωκεανίας.

Η Qatar Airways, που είχε διακόψει τις πτήσεις της από την Ντόχα μέχρι νεωτέρας, διευκρίνισε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει «περιορισμένα δρομολόγια επαναπατρισμού» για τους επιβάτες που έχουν μπλοκαριστεί στην περιοχή, από τη Μουσκάτ προς το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Ρώμη, καθώς και από το Ριάντ προς τη Φραγκφούρτη.