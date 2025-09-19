Η βρετανική MI6 προσλαμβάνει κατασκόπους στο dark web

H βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 ανακοίνωσε σήμερα πως θέτει σε λειτουργία μία διαδικτυακή πύλη στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) προκειμένου να στρατολογήσει νέους κατασκόπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ιδίως στη Ρωσία.

«Η ψηφιακή πύλη μας είναι ανοικτή για εσάς», δήλωσε ο επικεφαλής της MI6 Ρίτσαρντ Μουρ, παρουσιάζοντας αυτήν την ασφαλή πλατφόρμα, που ονομάζεται “Silent Courrier”.

Ο ίδιος κάλεσε «εκείνους που διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά (…) με τη διεθνή τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών» να επικοινωνήσουν με την MI6 μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Αυτή η νέα διαδικτυακή πύλη θα επιτρέψει στη MI6, γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο χάρη στον Τζέιμς Μποντ, τον πράκτορα 007 που δημιούργησε ο συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ, να «προσλάβει νέους κατάσκοπους για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Η πύλη «θα βοηθήσει να προσλάβουμε νέους πράκτορες προσφέροντας ένα ασφαλές μέσο επικοινωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογραμμίζει το Φόρειν Όφις.

Οι οδηγίες για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο portal εξηγούνται σε πολλές γλώσσες στο κανάλι της MI6 στο YouTube. Η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών συνιστά στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν το ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης Tor προκειμένου να εισέλθουν στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Συστήνει στους εν δυνάμει κατασκόπους να χρησιμοποιήσουν αξιόπιστα VPN και συσκευές και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν συνδέονται με αυτούς.

«Την ώρα που ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Βρετανία θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους της», τόνισε η Ιβέτ Κούπερ.