Η Συρία ανακοίνωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους του ISIS

Επίσης συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης

Η Συρία ανακοίνωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους του ISIS
EPA
DEBATER NEWSROOM

Οι αρχές της Συρίας ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους και συνέλαβαν ένα ακόμα μέλος της οργάνωσης, σε νέες επιχειρήσεις κοντά στη Δαμασκό, σε συνεργασία με τη συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση οδήγησε στην εξουδετέρωση του Mohammad Shahada, γνωστού και ως «Abu Omar Shaddad», ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς ηγέτες του ISIS στη Συρία», ανέφεραν οι Συριακές αρχές.

Σύμφωνα με το timesofisrael, το Συριακό υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, σε συνεργασία με τη διεθνή συμμαχία, συνέλαβαν «τον ηγέτη μιας τρομοκρατικής ομάδας που σχετίζεται με το ISIS» σε άλλη περιοχή κοντά στη Δαμασκό, κατασχέτοντας όπλα και πυρομαχικά.

