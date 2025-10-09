Η στιγμή που ο Ρούμπιο λέει στον Τραμπ για την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, δείτε το βίντεο

Ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ στην διάρκεια μίας διάσκεψης στον Λευκό Οίκο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.

