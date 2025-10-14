Λαμία: Επέστρεψε ελεύθερος ο 22χρονος που κρατούνταν επί 11 μήνες στην Ουκρανία (Βίντεο)

Επέστρεψε πίσω στην Λαμία ο Αλέξανδρος Τσιλίκας, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος πολέμου στην Ουκρανία για σχεδόν 11 μήνες.

Σώος και ελεύθερος επέστρεψε ο νεαρός από τη Λαμία στα συγγενικά του πρόσωπα, έπειτα από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επετεύχθη έπειτα από επαφές σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά θετική έκβαση σε μια υπόθεση που είχε συγκινήσει την τοπική κοινωνία και όλη την Ελλάδα.

Το χρονικό της αιχμαλωσίας

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρωσία, υπέγραψε συμβόλαιο με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πιστεύοντας ότι θα υπηρετούσε σε μονάδα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων κοντά στον τόπο διαμονής του, στο Κρασνοντάρ. Αντ’ αυτού, εστάλη στο μέτωπο της Ουκρανίας, χωρίς να το αναμένει.

Λίγο αργότερα, αιχμαλωτίστηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο ίδιος, εμφανιζόμενος ήρεμος και νηφάλιος σε τηλεδιάσκεψη από το στρατόπεδο αιχμαλώτων, είχε δηλώσει ότι παραχωρεί τη συνέντευξή του “με τη θέλησή του και χωρίς πίεση”. Τόνιζε ότι οι συνθήκες κράτησής του ήταν καλές και ότι τηρούνταν οι προβλέψεις της Συνθήκης της Γενεύης.

Η επιστροφή στη Λαμία

Μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας απέδωσαν καρπούς. Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε ελεύθερος και βρίσκεται πλέον κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, έπειτα από μια δοκιμασία που δοκίμασε σκληρά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.