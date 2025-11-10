Η πρώτη ανάρτηση του Νικολά Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

Ο Νικολά Σαρκοζί έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την αποφυλάκισή του το μεσημέρι της Δευτέρας, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη σε όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του και δηλώνοντας ότι πλέον επικεντρώνεται στην προετοιμασία της έφεσής του.

«Καθώς ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με υποστήριξαν, έστειλαν μηνύματα και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Η υπόλοιπη ιστορία μένει να γραφτεί», πρόσθεσε ο Σαρκοζί, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αφοσίωσης στη δίκη της έφεσης.

Δείτε την ανάρτηση του: