Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Το Κιριμπάτι γιόρτασε την Πρωτοχρονιά – Η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Ποιες περιοχές ακολουθούν

Το Κιριμπάτι γιόρτασε την Πρωτοχρονιά – Η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026
DEBATER NEWSROOM

Πρώτο υποδέχθηκε το 2026 το Κιριμπάτι, σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό Ωκεανό, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Σειρά για να υποδεχθούν τη νέα χρονιά έχουν τα Νησιά Chatham, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, κατέχει την ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

