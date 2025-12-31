Το Κιριμπάτι γιόρτασε την Πρωτοχρονιά – Η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Πρώτο υποδέχθηκε το 2026 το Κιριμπάτι, σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό Ωκεανό, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Σειρά για να υποδεχθούν τη νέα χρονιά έχουν τα Νησιά Chatham, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga— MMI News (@MimiMefoInfo) December 31, 2025

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, κατέχει την ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.