Νόμπελ Ειρήνης: Απούσα η Ματσάδο από την τελετή – Παρέλαβε το βραβείο η κόρη της – “Οι δημοκρατίες πρέπει να αγωνίζονται για την ελευθερία”

Η Βενεζουελανή αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να φθάσει πριν από αύριο, Πέμπτη, το πρωί στη Νορβηγία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, πολύ αργά για να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου.

Η κ. Ματσάδο «αναμένεται να φθάσει από απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ενώ η τελετή απονομής του Νόμπελ θα ξεκινήσει σήμερα τις 2.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας στο δημαρχείο του Όσλο.

Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία εκ μέρους της μητέρας της στην τελετή, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Ματσάδο, που ζει στην παρανομία στη χώρα της, θα μεταβεί στο Όσλο αλλά δεν θα είναι παρούσα στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης σήμερα.

«Αν και δεν μπορεί να παραστεί στην τελετή ούτε στις εκδηλώσεις της ημέρας, είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα είναι μαζί μας στο Όσλο», ανέφερε το Ινστιτούτο Νόμπελ στον ιστότοπό του, κάνοντας λόγο για «ένα ταξίδι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

«Η Μαρία έρχεται στο Όσλο όμως δεν ξέρουμε πότε», είχε πει εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, ο Έρικ Άασχαϊμ.

Οι δημοκρατίες πρέπει να είναι έτοιμες να αγωνιστούν για την ελευθερία προκειμένου να επιβιώσουν, δήλωσε η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο την Τετάρτη, σε ομιλία που εκφώνησε η κόρη της κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία η Ματσάδο δεν μπόρεσε να παραστεί.

“Η δημοκρατία είναι απαραίτητη για την ειρήνη”

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε ότι το βραβείο έχει βαθιά σημασία, όχι μόνο για τη χώρα της αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

«(σ.σ. Το βραβείο) υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη για την ειρήνη», δήλωσε η Ματσάδο μέσω της κόρης της. «Και το πιο σημαντικό, το μάθημα που μπορούν να μοιραστούν οι Βενεζουελάνοι με τον κόσμο, είναι ένα μάθημα που σφυρηλατήθηκε σε μια μακρά και δύσκολη πορεία: Αν θέλουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ελευθερία».

«Η ελευθερία κατακτάται κάθε μέρα, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπόθεση της Βενεζουέλας ξεπερνά τα σύνορά μας», ανέφερε στο κείμενο της ομιλίας της. «Ένας λαός που επιλέγει να είναι ελεύθερος όχι μόνο απελευθερώνει τον εαυτό του, αλλά συμβάλλει και στην απελευθέρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας».

Στην ομιλία της, – μέσω της κόρης της – η Ματσάδο είπε ότι οι Βενεζουελάνοι δεν συνειδητοποίησαν εγκαίρως ότι η χώρα τους ολισθαίνει σε αυτό που περιέγραψε ως δικτατορία. «Όταν καταλάβαμε πόσο εύθραυστοι είχαν γίνει οι θεσμοί μας, ήταν ήδη πολύ αργά», είπε η Ματσάδο.

Αναφερόμενη στον αείμνηστο πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, ο οποίος εξελέγη το 1999 και παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το θάνατό του το 2013, είπε: «Όταν ο ηγέτης ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά της δημοκρατίας εξελέγη πρόεδρος, πολλοί πίστευαν ότι το χάρισμα μπορούσε να αντικαταστήσει το κράτος δικαίου». «Από το 1999, το καθεστώς έχει αφιερωθεί στην αποσύνθεση της δημοκρατίας μας».