Η φάρσα του Τραμπ για το Halloween: Έβαλε σοκολάτα στο κεφάλι παιδιού που ήταν ντυμένο ζαχαρωτό (βίντεο)

Γλυκά σε παιδιά στον Λευκό Οίκο μοίρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, με αφορμή το Halloween, κάνοντας μάλιστα φάρσα σε ένα παιδί, χαϊδεύοντάς του το κεφάλι ενός παιδιού με μια σοκολάτα.

Το ζευγάρι ενθουσίασε τα παιδιά που είχαν παραταχθεί στη σειρά φορώντας τρομακτικές στολές, για να τους συναντήσουν.

Ο Τραμπ αναβίωσε ένα από τα αγαπημένα του «κόλπα» για το Halloween από το πάρτι του 2019, χτυπώντας ελαφρά στο κεφάλι με μια σοκολάτα ένα παιδί ντυμένο ζαχαρωτό, πριν την τοποθετήσει πάνω στη στολή του για να την πάρει μαζί.

Αντί γι’ αυτό, το παιδί απομακρύνθηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει τη σοκολάτα πάνω στο κεφάλι του, ακριβώς εκεί όπου την είχε βάλει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε γίνει viral το 2019 κάνοντας το ίδιο παιχνίδι με ένα παιδί ντυμένο με στολή από την ταινία «Εγώ, ο Απαισιότατος».

«Αυτό είναι μια κίνηση δυνατού παππού», σχολίασε την Πέμπτη ένας υποστηρικτής του, καθώς το κόλπο του Τραμπ έγινε ξανά viral.

Η Μελάνια είχε τη δική της τρυφερή στιγμή με ένα μικρό κορίτσι που φαινόταν φοβισμένο να πλησιάσει καθώς έσκυψε και άνοιξε τα χέρια της για να την ενθαρρύνει να πλησιάσει.

Σε μια άλλη στιγμή, ο Τραμπ έκανε «hi-five» με ένα αγόρι που ήταν ντυμένο… Τραμπ. Και οι δύο φορούσαν μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και κόκκινο καπέλο με το σύνθημα MAGA.

Ένα κοριτσάκι που συνόδευε το αγόρι ντυμένο ως Τραμπ φαινόταν να είναι ντυμένο ως Πρώτη Κυρία καθώς φορούσε λευκό παλτό παρόμοιο με αυτά που φορά η Μελάνια.

Η Πρώτη Κυρία έσκυψε προς το μέρος τους και φάνηκε να τους επαινεί για την εμφάνισή τους. Τότε ο Τραμπ είπε στα παιδιά να ποζάρουν όλοι μαζί για μια φωτογραφία.

Δεκάδες σκαλισμένες κολοκύθες με φωτάκια στόλιζαν τις επιβλητικές σκάλες του Λευκού Οίκου, μαζί με φθινοπωρινά φύλλα και άλλα διακοσμητικά για το Halloween.

Το εξωτερικό του Λευκού Οίκου είχε διακοσμηθεί με ψεύτικα φθινοπωρινά φύλλα που έμοιαζαν να πέφτουν.

Για περισσότερο από μία ώρα, ο Πρόεδρος, που μόλις είχε επιστρέψει από πενθήμερο ταξίδι στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μοίραζε σοκολάτες και άλλα γλυκίσματα σε παιδιά με στολές, από αστροναύτες και δεινόσαυρους μέχρι εργαζομένους των McDonald’s.

Οι ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου και οι οικογένειές τους ήταν οι πρώτοι που πήραν λιχουδιές από το ζεύγος.