Η ευχετήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα του Ρομπ Ράινερ σε συνεργάτη της συζύγου του

Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από την δολοφονία του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ, από τον γιο τους, Νικ, στις 14 Δεκεμβρίου, μέσα στο σπίτι τους.

Η συνεργάτιδα της συζύγου του σκηνοθέτη, Νέντα Σόντερβιστ αποκάλυψε ότι έλαβε μια χειρόγραφη κάρτα από το δολοφονημένο ζεύγος, μετά το τραγικό περιστατικό, καθώς τα θύματα είχαν προγραμματίσει να στείλουν τις ευχές του για τις γιορτές στους αγαπημένους τους.

Η Νέντα Σόντερβιστ δήλωσε στο Page Six πως τόσο ο Ρομπ Ράινερ όσο και η σύζυγός του τη φροντίζουν από τον ουρανό, όπως και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες τους.

Στην κάρτα, η Μισέλ έγραφε: «Αγαπητή Νέντα, τι να πω μετά από τόσα χρόνια! Αγαπιόμαστε, θυμώνουμε η μία με την άλλη και μετά απλώς προχωράμε! Και πάντα όλα καταλήγουν καλά! Εύχομαι να περάσεις υπέροχες γιορτές με την οικογένειά σου που σε λατρεύει – με αγάπη, Μισέλ και Ρομπ».

Η συνεργάτιδα της συζύγου του Ρομπ Ράινερ είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και από τον ουρανό, εξακολουθούν να φροντίζουν ώστε όλοι να λαμβάνουν τα μπόνους τους και αυτό που πραγματικά αγγίζει την ψυχή και την καρδιά μου είναι οι κάρτες που μου έγραφε η Μισέλ. Και ένα από τα αστεία πράγματα σε εκείνη ήταν ότι κάθε φορά που μου έστελνε ένα μπόνους, με έβαζε να της υποσχεθώ πως θα το χρησιμοποιούσα για τον εαυτό μου και δεν θα το χάριζα αλλού». «Σε ευχαριστώ που ήσουν η καλύτερή μου φίλη» πρόσθεσε και κατέληξε:

«Κάποια που μου δίδαξε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη προς τον εαυτό μου. Θα κρατήσω ζωντανή την κληρονομιά σου για πάντα και σου δίνω τον όρκο ότι θα είμαι εδώ για τα παιδιά σου».