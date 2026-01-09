Η ΕΕ υπογράφει την εμπορική συμφωνία Mercosur, παρά την αντίθεση της Γαλλίας και άλλων χωρών

Προς την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Mercosur με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έπειτα από πάνω από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται σήμερα, εκτός απροόπτου, να ανάψει το πράσινο φως για την υπογραφή της.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία, επικαλούμενος την «ομόφωνη πολιτική απόρριψή της» στη χώρα. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτραπεί η έγκρισή της, ιδίως μετά την απόφαση της Ιταλίας να επανασυνταχθεί με το μπλοκ των χωρών που τη στηρίζουν. Η συζήτηση και η ψηφοφορία για τη συμφωνία Mercosur αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στο Συμβούλιο της ΕΕ, σε επίπεδο πρεσβευτών. Για την έγκρισή της απαιτείται ειδική πλειοψηφία (55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού). Εκτός από τη Γαλλία, κατά της συμφωνίας αναμένεται να ψηφίσουν η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να τη μπλοκάρουν.

Σε περίπτωση έγκρισης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας, στις 12 Ιανουαρίου.

Αρχικά η Πρόεδρος της Επιτροπής ευελπιστούσε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου, όμως η διαδικασία ανεστάλη, όταν στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ευθυγραμμιζόμενη με το Γάλλο Πρόεδρο, ζήτησε μερικές εβδομάδες παράταση προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετες εγγυήσεις για τον αγροτικό τομέα.

Την περασμένη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, η Ρώμη δήλωσε ικανοποιημένη από τις διασφαλίσεις που έλαβε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ψηφίσει υπέρ της εξουσιοδότησης προς την Πρόεδρο της Επιτροπής για την υπογραφή της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Σημειώνεται ότι πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Τετάρτης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέστειλε επιστολή στα κράτη μέλη προτείνοντας την αύξηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (2028-2034). Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για τη γεωργία την επόμενη επταετία, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς και 49 δισεκατομμύρια για την αγροτική ανάπτυξη και 6,5 δισεκατομμύρια για το ταμείο έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προχώρησε και σε άλλες παραχωρήσεις, προτείνοντας μεταξύ άλλων να μην εφαρμόζεται στα λιπάσματα ο φόρος άνθρακα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.

Οι επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν φόβους ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τονώσει μια ευρωπαϊκή οικονομία που δοκιμάζεται από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Η συμφωνία Mercosur προβλέπεται να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Με την κατάργηση μεγάλου μέρους των δασμών, αναμένεται να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κρασιού και τυριού. Από την άλλη πλευρά, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ευρώπη βοείου κρέατος, πουλερικών, ρυζιού, ζάχαρης, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μέσω ποσοστώσεων αδασμολόγητων προϊόντων που προκαλούν ανησυχία στους πληττόμενους τομείς.

Εφόσον υπογραφεί η συμφωνία, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επικύρωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.