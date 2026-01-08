Μακρόν: «Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ και Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα» – Αποκλεισμένο από τρακτέρ το Παρίσι

Ο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Πέμπτη (08.01) ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ Mercosur, η οποία επρόκειτο να τεθεί προς υπογραφή την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, η στάση αυτή αντανακλά την «ομόφωνη πολιτική απόρριψη» της συμφωνίας από το γαλλικό κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Παρά τις «αδιαμφισβήτητες προόδους» που έχουν επιτευχθεί, για τις οποίες, όπως είπε, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία κατέδειξαν ξεκάθαρα την πολιτική συναίνεση κατά της συμφωνίας.

«Το στάδιο της υπογραφής δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας», υπογράμμισε ο Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των Γάλλων αγροτών.

Αποκλεισμένο από τρακτέρ το Παρίσι

Την ίδια ώρα, το Παρίσι βρέθηκε αντιμέτωπο με μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις. Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους και εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως η Αψίδα του Θριάμβου, χρησιμοποιώντας τα τρακτέρ τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.

Στις κινητοποιήσεις κάλεσε η δεξιά αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση Coordination Rurale, εκφράζοντας φόβους ότι η συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, θα οδηγήσει σε μαζικές εισαγωγές φθηνών αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήττοντας τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται επίσης για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τους αυστηρούς, όπως τους χαρακτηρίζουν, κανονισμούς, ενώ ζητούν τον τερματισμό της κυβερνητικής πολιτικής θανάτωσης κοπαδιών βοοειδών ως μέτρο αντιμετώπισης μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας, την οποία θεωρούν δυσανάλογη.

Παρά τους αστυνομικούς ελέγχους, οι διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στο Παρίσι, κινούμενοι με τα τρακτέρ τους στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αποκλείοντας την κυκλοφορία γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου πριν από την αυγή και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.