ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισεκ. ευρώ στις ΗΠΑ ως αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ

Τι γράφει η εφημερίδα Financial Times

Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισεκ. ευρώ στις ΗΠΑ ως αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ
DEBATER NEWSROOM

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

ΔΙΕΘΝΗ

