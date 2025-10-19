Η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο: Το χρυσό αριστούργημα του «Βασιλιά Ήλιου» στο στόχαστρο των διαρρηκτών

Η ιστορική αίθουσα του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου έγινε στόχος διαρρηκτών, οι οποίοι μέσα σε μόλις επτά λεπτά άρπαξαν εννέα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα. Ο συγκεκριμένος χώρος συνδυάζει ζωγραφική, γλυπτική και χρυσή διακόσμηση και αποτελεί δημιούργημα του 17ου αιώνα, έμπνευση του Λουδοβίκου ΙΔ΄, ο οποίος ήθελε να συνδέσει την εξουσία του με τον θεό Απόλλωνα.

Ένα αριστούργημα του 17ου αιώνα

Η αίθουσα σχεδιάστηκε από κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής, οι οποίοι εργάστηκαν αργότερα και στην αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες. Η οροφή της απεικονίζει τον Απόλλωνα και τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ μέσα σε ένα σύμπαν φωτός, ενώ σήμερα φιλοξενούνται εκεί τα διαμάντια του γαλλικού στέμματος, τα κοσμήματα της αυτοκρατορικής οικογένειας και τα βασιλικά κειμήλια, όπως το διάσημο διαμάντι «Régent» των 140 καρατίων.

Πώς έγινε η ληστεία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, τρεις άνδρες έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ και εισήλθαν από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες. Φορώντας κουκούλες, χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα του Απόλλωνα.

Μέσα σε επτά λεπτά, έσπασαν τα προστατευτικά τζάμια με αλυσοπρίονο και αφαίρεσαν εννέα κοσμήματα — κολιέ, διαδήματα και καρφίτσες της συλλογής του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Δύο εισέβαλαν στην αίθουσα, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για επιτήρηση.

Η λεία δεν περιελάμβανε το διάσημο διαμάντι «Régent», το οποίο παραμένει ασφαλές. Ωστόσο, η ζημιά είναι σημαντική, με ένα από τα κλοπιμαία — το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας — να εντοπίζεται αργότερα έξω από το μουσείο με φθορές.