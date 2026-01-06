Guardian: Το νέο κατηγορητήριο σε βάρος του έκπτωτου προέδρου Νικολά Μαδούρο και η αναφορά στη Χεζμπολάχ

Νέο, διευρυμένο κατηγορητήριο σε βάρος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, προσθέτοντας βαρύτατες κατηγορίες σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε ανοίξει ήδη από το 2020.

Την αποκάλυψη έκανε το Σάββατο η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Στο νέο κατηγορητήριο υποστηρίζεται ότι ο Μαδούρο, μαζί με κορυφαία στελέχη του καθεστώτος του, συνεργάστηκε επί δύο δεκαετίες με διεθνή καρτέλ ναρκωτικών, διευκολύνοντας τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκομίζοντας παράλληλα τεράστια οικονομικά οφέλη.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας με την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι «από τα πρώτα του βήματα στην εξουσία, ο Μαδούρο αμαύρωσε κάθε δημόσιο αξίωμα που κατείχε», ενώ κατηγορείται ότι διευκόλυνε τη διακίνηση φορτίων κοκαΐνης υπό την προστασία κρατικών μηχανισμών ασφαλείας της Βενεζουέλας.

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο κατονομάζονται έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Μαδούρο, η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, ο γιος του Νικολάς Ερνέστο Μαδούρο Γκουέρα, καθώς και ο Χέκτορ Φλόρες, φερόμενος αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για «ναρκοτρομοκρατία», συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία για χρήση βαρέος οπλισμού κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να διατηρούσε δεσμούς με έξι διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ αυτών οι κολομβιανές αντάρτικες ομάδες FARC και ELN, η Tren de Aragua, καθώς και τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας.

Όπως σημειώνεται, «ο Μαδούρο και οι συνεργοί του βασίζονταν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους σε όλη την περιοχή για να διοχετεύουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τι αλλάζει σε σχέση με το 2020

Το νέο κατηγορητήριο έρχεται να συμπληρώσει εκείνο του 2020, το οποίο περιλάμβανε κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών σε βάρος του Μαδούρο και ακόμη 14 προσώπων. Αυτή τη φορά, όμως, προστίθεται και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία κατηγορείται ότι έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε συνάντηση διακινητή ναρκωτικών με τον επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

Το κατηγορητήριο περιγράφει αναλυτικά τη φερόμενη συνεργασία του Μαδούρο με τις FARC, ακόμη και μέσω του γιου του, σε ανταλλαγές όπλων με κοκαΐνη. Αντίθετα, παραμένει λιγότερο σαφές ως προς τη φύση των σχέσεών του με τα μεξικανικά καρτέλ, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις από αναλυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διακίνηση φαιντανύλης.

Ο ρόλος του Ούγκο Καρβαχάλ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο του πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Βενεζουέλας, Ούγκο Καρβαχάλ Μπάριος, γνωστού ως «Ελ Πόλο», ο οποίος έχει δηλώσει ένοχος στις ΗΠΑ για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και τρομοκρατία. Ο Καρβαχάλ φέρεται να συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες για το λεγόμενο «Καρτέλ των Ήλιων» και τις σχέσεις του καθεστώτος με αντάρτικες ομάδες, ξένες μυστικές υπηρεσίες και τη Χεζμπολάχ.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο

Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, δηλώνοντας αθώος για όλες τις κατηγορίες και αμφισβητώντας τη νομιμότητα της σύλληψής του. Δύο ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από την κατοικία του στο Καράκας, χαρακτήρισε τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο συνελήφθη από κομάντος της Delta Force και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο πάνω από την πορτοκαλί στολή κράτησης και ακουστικά για τη μετάφραση, την ώρα που η υπόθεσή του προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της Βενεζουέλας.