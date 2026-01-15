Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Γροιλανδία: Ο διάλογος και η διπλωματία είναι «ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», δηλώνει ο πρωθυπουργός

Το μήνυμα στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Ο διάλογος και η διπλωματία είναι «ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», δηλώνει ο πρωθυπουργός
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τάχθηκε σήμερα υπέρ του διαλόγου, την επομένη μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο το μέλλον του μεγάλου νησιού της Αρκτικής, το οποίο βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού.

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ακόμη και όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά και η πίεση είναι αισθητή», έγραψε ο Νίλσεν στο Facebook, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο διάλογος βρίσκεται πλέον «σε εξέλιξη» μετά τη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι ανέφεραν «θεμελιώδεις διαφορές».

Κρεμλίνο: “Συμφωνούμε με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι καθυστερεί μία συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία”
Κρεμλίνο: “Συμφωνούμε με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι καθυστερεί μία συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία”

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (15/1) πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκτίμηση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, έρχεται σε αντίθεση με αυτή Ευρωπαίων συμμάχων, […]

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (15/1) πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκτίμηση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, έρχεται σε αντίθεση με αυτή Ευρωπαίων συμμάχων, […]