Γκουτέρες: «Σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

«Η στρατιωτική δράση ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει στην πιο ασταθή περιοχή του κόσμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση επί τόπου είναι «πολύ ρευστή», λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Υπάρχουν πολλές ανεπιβεβαίωτες αναφορές», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Οι επιθέσεις φέρεται να προκάλεσαν σημαντικά θύματα μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον 85 άτομα και τραυμάτισε πολλούς ακόμη σε ένα σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, και φέρεται επίσης να επλήγη ένα σχολείο στην Τεχεράνη, προκαλώντας δύο θανάτους.»

Είπε ότι 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επακόλουθες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.