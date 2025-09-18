Γκίαρ Πέντερσεν: Παραιτήθηκε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια υπηρεσίας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες έκανε αποδεκτή την παραίτηση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Πέντερσεν εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον συριακό λαό που επέδειξε εξαιρετικό θάρρος και ανθρωπιά όλα αυτά τα χρόνια». Τόνισε ότι υπήρξε «καθήκον αλλά και προνόμιο να παραμείνει στο αξίωμα και να καθοδηγήσει τις πολιτικές προσπάθειες του ΟΗΕ στους πρώτους κρίσιμους μήνες αυτής της περιόδου πολιτικής μετάβασης».

Ο κ. Πέντερσεν στη δήλωσή του ανέφερε ότι θα αποχωρήσει το προσεχές διάστημα αλλά «θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένος μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του». Εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την εμπιστοσύνη του, στην ομάδα του «για την ακούραστη αφοσίωση» και στο Συμβούλιο Ασφαλείας «για τη σταθερή στήριξη σε όλη αυτήν την πορεία».

«Λίγοι έχουν υπομείνει τόσο βαθιά δεινά όσο οι Σύροι. Και λίγοι έχουν δείξει τόση αντοχή και αποφασιστικότητα. Η Συρία και ο λαός της έχουν μια νέα αυγή, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει μια φωτεινή ημέρα. Το αξίζουν τόσο πολύ» τόνισε.