Γερμανία: Το AfD έχασε τους τρεις δήμους που διεκδικούσε στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας – Ιστορική ήττα για το SPD

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) δεν κατάφερε να κερδίσει τις τοπικές εκλογές στους τρεις δήμους που διεκδικούσε στις επαναληπτικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ταυτόχρονα βέβαια, οι ψηφοφόροι στο Ντορτμουντ δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο SPD μετά από 80 χρόνια. Στο Γκελζενκίρχεν προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε, με 66,9% των ψήφων, επικράτησε στον επαναληπτικό γύρο τoυ υποψηφίου της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, ο οποίος έλαβε ποσοστό 33,1%.

Στην άλλη πόλη του χάλυβα, το Ντούιζμπουργκ, ο επί χρόνια δήμαρχος Ζέρεν Λινκ (SPD) έλαβε το 78,6% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του από την AfD Κάρστεν Γκρος περιορίστηκε στο 21,4%.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν επικράτησε με 71,7% του Μίχαελ ‘Αιχε από την AfD, ο οποίος έλαβε το 28,3% των ψήφων.

Στο Ντόρτμουντ το SPD έχασε τον δήμο έπειτα από 80 χρόνια. Με 52,9% ο υποψήφιος του CDU Αλεξάντερ Καλούτι, με καταγωγή από τον Λίβανο, κέρδισε τον εν ενεργεία δήμαρχο του SPD Τόμας Βέστφαλ, o οποίος συγκέντρωσε το 47,08% των ψήφων των συμπολιτών του.

Στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, πρώτη δύναμη στην περιοχή αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με την AfD στην δεύτερη θέση και το SPD στην τρίτη, να χρεώνεται την παρακμή των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα.