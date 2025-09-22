Γερμανία: Συνελήφθη 60χρονος καταστηματάρχης που απαγόρευε την είσοδο σε Εβραίους (Εικόνα)

Ερευνά κατά 60χρονου καταστηματάρχη ξεκινούν οι Αρχές στην πόλη Φλένσμπουργκ της Γερμανίας μετά από την απόφαση του να απαγορεύσει την είσοδο σε Εβραίους.

Ο Χανς-Φέλτεν Ράις, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος που πουλάει γοτθικά σκεύη και βιβλία έβαλε πινακίδα στην πόρτα του μαγαζιού του που ανέφερε: «Απαγορεύεται η είσοδος στους Εβραίους εδώ! Τίποτα προσωπικό. Κανένας αντισημιτισμός. Απλώς δεν σας αντέχω».

Σύμφωνα με την Bild, o 60χρόνος είπε ότι κατέβασε την πινακίδα μετά από προειδοποίηση της αστυνομίας. Στην συνέχεια δικαιολόγησε την πράξη του αναφερόμενος στο πόλεμο της Γάζας.

«Παρακολουθώ τις ειδήσεις κάθε βράδυ. Και όταν είδα τι έκαναν στη Λωρίδα της Γάζας, έχασα την ψυχραιμία μου και εκτύπωσα την αφίσα». Η Υπουργός Πολιτισμού του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, Ντόριτ Στένκε, και ο Γκέρχαρντ Ούλριχ, επίτροπος αντισημιτισμού του κρατιδίου της Γερμανίας, επέκριναν τον Ράις για τον αναφερόμενο αντισημιτισμό του, εκδίδοντας κοινή δήλωση στον ιστότοπο της κυβέρνησης του κρατιδίου.

«Μια πινακίδα που απαγορεύει στους Εβραίους την πρόσβαση σε ένα κατάστημα είναι ένα τρομακτικό μήνυμα και μια επίθεση στις αρχές της ελεύθερης συνύπαρξής μας», δήλωσε η Στένκε στην ανακοίνωση.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστούν τέτοια πράγματα στην κοινωνία μας και πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση εναντίον τους από κοινού. Ο αντισημιτισμός αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός σε καμία μορφή», πρόσθεσε.

Ο Ούλριχ με τη σειρά του δήλωσε: «Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι ενάντια σε κάθε μορφή αντισημιτισμού», προσθέτοντας: «Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι μια ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουμε ως Γερμανοί».