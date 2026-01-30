Γερμανία: Στο 6,6% η ανεργία τον Ιανουάριο – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014

Στο 6,6%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 12 ετών για τον μήνα Ιανουάριο, έφθασε η ανεργία τον περασμένο μήνα στη Γερμανία. Η αύξηση αποδίδεται σε εποχικούς παράγοντες, αλλά και οι προοπτικές για τους ανέργους δεν είναι προς το παρόν καλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία έφθασε τα 3,085 εκατομμύρια, αυξανόμενος κατά 177.000 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2025 και υπερβαίνοντας για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2014 τα τρία εκατομμύρια.

Όπως εξήγησε η επικεφαλής της Υπηρεσίας Αντρέα Νάλες, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές συμβάσεις λήγουν στο τέλος του έτους, ενώ μειώνεται η απασχόληση και σε τομείς που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και η γεωργία. Επίδομα ανεργίας έλαβαν τον Ιανουάριο 1,142 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με την κυρία Νάλες, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος ήταν αυξημένος και ο αριθμός των νέων εκτός προγραμμάτων μαθητείας. Ενώ στα γραφεία εύρεσης εργασίας εγγεγραμμένοι ήταν 64.000, οι 23.000 από αυτούς είχαν προτάσεις, αλλά προτίμησαν να εξακολουθήσουν να διερευνούν τις επιλογές τους.

Η ίδια πάντως παραδέχθηκε ότι οι προοπτικές για τους ανέργους δεν είναι αυτή τη στιγμή καλές: «Υπάρχει πολύ μικρός δυναμισμός στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή», καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας που έχουν καταχωρηθεί σε γραφεία εύρεσης εργασίας μειώθηκε σε 598.000 – κατά 34.000 λιγότερες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.