Γερμανία: «Μόνο η στρατιωτική δύναμη» δεν θα λύσει τις συγκρούσεις

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι είναι «απατηλό» να πιστεύουμε ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιλυθούν «μόνο με στρατιωτική βία και μονομερή δράση».

«Πρέπει να το τονίζουμε αυτό επανειλημμένα στους Αμερικανούς και Ισραηλινούς φίλους μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Πιστόριους στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Σε συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υποστηρίζει τους στόχους του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά ζήτησε τον πρόωρο τερματισμό του λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπό του στην παγκόσμια οικονομία.