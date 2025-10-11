Γερμανία: Ένας συλληφθείς για την επίθεση στην αγορά της Γκίσεν

Ένας ύποπτος συνελήφθη για την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο Γκίσεν της Γερμανίας.

Ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην αγορά της πόλης, τραυμάτισε τρία άτομα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και αν υπήρξαν άλλοι συνεργοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany. – BILD pic.twitter.com/d5yGRipO6f— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025

Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς την αγορά του Γκίσεν για λόγους ασφαλείας. Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν είναι ακόμα σαφές ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να προσδιορίσουν τα αίτια της επίθεσης.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH— DER SPIEGEL (@derspiegel) October 11, 2025

Μετά από τεσσερισήμισι ώρες η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος, όπως αναφέρει η Bild, είναι γνωστός στις αρχές.

Αρχικά ο δράστης είχε δραπετεύσει, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.