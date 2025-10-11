Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Ένας συλληφθείς για την επίθεση στην αγορά της Γκίσεν

Ο δράστης άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος

Γερμανία: Ένας συλληφθείς για την επίθεση στην αγορά της Γκίσεν
DEBATER NEWSROOM

Ένας ύποπτος συνελήφθη για την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο Γκίσεν της Γερμανίας.

Ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην αγορά της πόλης, τραυμάτισε τρία άτομα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και αν υπήρξαν άλλοι συνεργοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς την αγορά του Γκίσεν για λόγους ασφαλείας. Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν είναι ακόμα σαφές ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να προσδιορίσουν τα αίτια της επίθεσης.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Μετά από τεσσερισήμισι ώρες η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος, όπως αναφέρει η Bild, είναι γνωστός στις αρχές.

Αρχικά ο δράστης είχε δραπετεύσει, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ