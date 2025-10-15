Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια – Η Χαμάς παραδίδει άλλες 4 σορούς ομήρων

Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από τους πανηγυρισμούς και την αισιοδοξία που επικράτησε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

Η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί το πρώτο βήμα για ειρήνη στην περιοχή και διακοπή των εχθροπραξιών, καθώς και για την ανάκαμψη, ωστόσο δεν επιλύει όλα τα προβλήματα.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του από ορισμένες περιοχές της Γάζας, ενώ ορισμένα περάσματα αναμένεται να ανοίξουν για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επίσης, ο Νετανιάχου ζητά την τήρηση των όρων που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της και να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο αμερικάνικο δίκτυο CBS News, δήλωσε αισιόδοξος για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ωστόσο δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις του

Πάντως, οι πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας δείχνουν τα εκκρεμή ζητήματα που παραμένουν άλυτα.

Σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη αφοπλισμό εντός εβδομάδων, διαφορετικά «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν για να το κάνουν οι ίδιες». PRESIDENT TRUMP on Hamas: "If they don't disarm, we will disarm them." pic.twitter.com/TcA7ba2Dj6 October 14, 2025

«Η Χαμάς έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευκαιρία ειρήνης στην ιστορία της περιοχής. Αν δεν την αρπάξει τώρα, αν δεν παραδώσει τα όπλα και δεν αποδεχθεί την εποπτεία της νέας μεταβατικής αρχής, τότε οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη με τα δικά τους μέσα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από παλαιστινιακές οργανώσεις, που κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για «απειλές επιβολής κατοχής με άλλη μορφή».

Συνεχίζεται η παράδοση σορών από τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά. The Red Cross drove the bodies of deceased hostages away from Gaza City to return them to Israel as part of the deal that saw the release of 20 live hostages held by Hamas militants and the freeing of more than 1,000 Palestinian prisoners https://t.co/LX6r8XIvdz pic.twitter.com/pDzCJE9LBU October 15, 2025

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.