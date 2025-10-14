Τραμπ: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί αλλιώς θα την αφοπλίσουμε εμείς, ίσως βίαια»

Σαφές μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα.

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε σήμερα (14.10) με την οργάνωση η οποία τον διαβεβαίωσε ότι θα αφοπλιστεί.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

