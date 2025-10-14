Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Τραμπ: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί αλλιώς θα την αφοπλίσουμε εμείς, ίσως βίαια»

POLITICO / POOL
DEBATER NEWSROOM

Σαφές μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα.

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε σήμερα (14.10) με την οργάνωση η οποία τον διαβεβαίωσε ότι θα αφοπλιστεί.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Περισσότερα σε λίγο…

