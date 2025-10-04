Γάζα: Τα βλέμματα στο Κάιρο για το «μεγάλο παζάρι» – Στο ίδιο τραπέζι ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμάς

Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο Κάιρο όπου την Κυριακή 5/10 αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και αντιπροσωπεία της Χαμάς προκειμένου να συζητήσουν για εκεχειρία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, πέρα από Ισραηλινούς και Άραβες διαπραγματευτές, στο Κάιρο αναμένεται να βρεθεί ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ για να βοηθήσουν στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως επιβεβαιώνει Αμερικανός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η ομάδα είχε ανταποκριθεί στο σχέδιο 20 σημείων του κ. Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα , το οποίο παρουσίασε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δημοσιεύσει την απάντηση της Χαμάς στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη διατύπωση της δήλωσης της Χαμάς ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση για μια κατηγορηματική αποδοχή του σχεδίου των 20 σημείων.

Οι πολιτικές και στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς διαφωνούν για τον αφοπλισμό βάσει του σχεδίου Τραμπ

Η πολιτική και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δεν έχουν καταλήξει σε συναίνεση για το ζήτημα του αφοπλισμού, στο πλαίσιο της πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει η Wall Street Journal , επικαλούμενη Άραβες μεσολαβητές.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι που ζουν εκτός Γάζας είναι έτοιμοι να αποδεχτούν την πρόταση «παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις».

Ενώ ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, είναι ανοιχτός στο να παραδώσει τα επιθετικά όπλα της Χαμάς, όπως οι ρουκέτες, θέλει να διατηρήσει τα «αμυντικά» όπλα της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως τα τουφέκια εφόδου, αναφέρει η έκθεση.

Άλλοι στρατιωτικοί διοικητές είναι λιγότερο ανοιχτοί σε συμβιβασμούς, σύμφωνα με την έκθεση. Φέρεται να αισθάνονται ότι δεν θα είναι σε θέση να επιβάλουν τον αφοπλισμό μεταξύ των νεαρών ανδρών που έχουν στρατολογήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να παραδώσουν τα όπλα τους αφού έχασαν την οικογένειά τους και την περιουσία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.