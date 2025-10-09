Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν την ιστορική συμφωνία – “Να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ” (βίντεο)

Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες.

Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Η συλλογικότητα εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε για τη σύναψη συμφωνίας, στην οποία βλέπουν «ιστορική» επιτυχία.

Ακόμη, το Φόρουμ κάλεσε να συγκληθεί «αμέσως» το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», επέμεινε. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας ως όλου. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».