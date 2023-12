Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα, αναφέρει ανάρτηση των IDF, που περιλαμβάνει και μια ομαδική φωτογραφία διοικητών της τρομοκρατικής οργάνωσης, πέντε από τους οποίους είναι ήδη νεκροί.

«Οι IDF εξόντωσαν αρκετούς διοικητές και στελέχη της Χαμάς στην Ταξιαρχία της Βόρειας Λωρίδας της Γάζας – τη δεύτερη μεγαλύτερη ταξιαρχία της Χαμάς – οι οποίοι κρύβονταν σε σήραγγα κοντά στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του χτυπήματος. Πέντε διοικητές από αυτούς που εμφανίζονται στη φωτογραφία έχουν εξοντωθεί» αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης.

Στη φωτογραφία που περιλαμβάνεται εμφανίζονται στελέχη της Χαμάς να κάθονται σε έναν στενόμακρο χώρο, με κυκλωμένα τα πρόσωπα των νεκρών πλέον διοικητών.

Our forces continue to operate against Hamas’ leadership in Gaza:



🔴IDF forces eliminated several Hamas commanders and operatives of the Northern Gaza Strip Brigade—the second largest brigade of Hamas—who were hiding in a tunnel located near the Indonesian Hospital during the… pic.twitter.com/mydADVsJaX