Γάλλος TikToker σπάει παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο

Ο Γάλλος TikToker Aurelien Fontenoy κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε μόλις 12 λεπτά, χωρίς να ακουμπήσει ποτέ το έδαφος με τα πόδια του.

Ο 34χρονος, γνωστός για τα εντυπωσιακά του κόλπα, κατέγραψε όλη τη διαδρομή για τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την αναρρίχηση «το πιο δύσκολο και όμορφο εγχείρημα» της ζωής του. Το κατόρθωμα επαληθεύτηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ, απαιτώντας συνδυασμό ισορροπίας, αθλητισμού και αποφασιστικότητας. Cyclist and social media sensation Aurelien Fontenoy became the fastest athlete ever to climb to the second floor of France's Eiffel Tower on an all-terrain bike https://t.co/OLNaeX4YsI pic.twitter.com/Uqh4gHEK4P— Reuters (@Reuters) October 3, 2025

Η ιδέα του εγχειρήματος γεννήθηκε πριν τέσσερα χρόνια και η προετοιμασία περιλάμβανε εντατικές προπονήσεις ενδυνάμωσης και αντοχής. Αν και η πανδημία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι εργασίες συντήρησης του Πύργου καθυστέρησαν την υλοποίηση, ο Fontenoy κατάφερε να ολοκληρώσει την ανάβαση σε πλήρη ένταση.

Ο ίδιος δήλωσε πως ήθελε να δείξει πόσο εντυπωσιακή μπορεί να γίνει η ποδηλασία, ενώ ήδη σκέφτεται το επόμενο μεγάλο εγχείρημα: την ανάβαση στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο, ως απόλυτη πρόκληση.



