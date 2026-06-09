Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Γαλλίας από την υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Lyhanna που βρέθηκε νεκρή λίγες μέρες μετά την δήλωση της εξαφάνισης της στη Φλεουράνς.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην υπόθεση καθώς ο βασικός ύποπτος, ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά είχε ήδη καταγγελθεί για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ μία από τις δύο κόρες του ήταν φίλη με την Lyhanna. Όπως μεταδίδει το BFMTV, ο 41χρονος κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα στη νότια Γαλλία και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε καθεστώς απομόνωσης.

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Μάλιστα, ο βασικός ύποπτος έχει πρόσβαση σε τηλεόραση και μπορεί να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση, όπως όλοι οι κρατούμενοι στις φυλακές της Γαλλίας.

Εκτός σχολείου οι δύο ανήλικες κόρες του Μπαρελά

Κατά την ίδια πηγή, οι δύο ανήλικες κόρες του Μπαρέλα έφυγαν από το σχολείο μετά τις αποκαλύψεις που συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία. Η μεγαλύτερη από τις δύο ήταν φίλη της άτυχης 11χρονης.

Τα παιδιά βρίσκονται σήμερα υπό τη φροντίδα της μητέρας τους. Την ίδια ώρα, το οικογενειακό σπίτι στο χωριό Μοντεστρύκ-σιρ-Ζερ έχει σφραγιστεί από τις αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της 11χρονης της οπαίας η σορός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου χάθηκε η Lyhanna.

Υπενθυμίζεται πως αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη (4/6) ότι άγνωστη σορός εντοπίστηκε περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, εκεί όπου είδαν την 11χρονη τελευταία φορά ζωντανή. Σύμφωνα με όσα γράφει η εφημερίδα Le Figaro, η σορός εντοπίστηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, σε εργοστάσιο που ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από τις αρχές της Γαλλίας ότι το σώμα άνηκε στην άτυχη 11χρονη.

Η υπόθεση πυροδότησε μια αντιπαράθεση σχετικά με τις δυσλειτουργίες του δικαστικού συστήματος, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί.