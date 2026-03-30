Γαλλία: Ακροδεξιοί δήμαρχοι κατέβασαν τις σημαίες της ΕΕ (Βίντεο)

Δήμαρχοι που ανήκουν στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία αφαίρεσαν τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δημαρχεία τους. Η κίνηση αυτή επαινέθηκε από μέλη του κόμματος, ενώ η κυβέρνηση την περιέγραψε ως «λαϊκιστική».

Πολλοί από τους δημάρχους αυτούς, οι οποίοι εξελέγησαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, επέλεξαν να κατεβάσουν τις ευρωπαϊκές σημαίες από τις προσόψεις των δημαρχείων τους.

«Έξω οι ευρωπαϊκές σημαίες από τον δήμο! Δώστε χώρο στις γαλλικές σημαίες», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) στις 29 Μαρτίου ο δήμαρχος της Καρκασόν, ο Κριστόφ Μπαρτές, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο όπου ο ίδιος κατεβάζει την ευρωπαϊκή σημαία, αφήνοντας μόνο τις σημαίες της Γαλλίας και της Οξιτανίας.

O νέος δήμαρχος του Καν-σιρ-Μερ σήμερα, Δευτέρα (30/03), ανάρτησε μία φωτογραφία της πρόσοψης του δημαρχείου, χωρίς την ευρωπαϊκή σημαία. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Αρν, ο Αντονί Γκαρενό-Γκλινκοφσκί, που κατέβασε τις σημαίες της ΕΕ και της Ουκρανίας αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, στις 24 Μαρτίου.

«Θα αρνηθούν και τους ευρωπαϊκούς πόρους που λαμβάνουν οι αγρότες, οι επιχειρήσεις μας, οι περιφέρειες; Θα επιστρέψουν τις αποζημιώσεις (που λαμβάνουν) από το Ευρωπαϊκό Κοινοιβούλιο;», διερωτήθηκε ο υπουργός Μπενζαμέν Αντάντ, που είναι αρμόδιος για θέματα Ευρώπης. «Αυτός είναι λαϊκισμός και δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλλει την παρουσία των ευρωπαϊκών συμβόλων στις προσόψεις των δημαρχείων, εκτός από την 9η Μαΐου, κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει μόνο τη γαλλική σημαία ως επίσημο κρατικό σύμβολο.

Το 2023, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που θα έκανε υποχρεωτική την ανάρτηση τόσο της γαλλικής όσο και της ευρωπαϊκής σημαίας στα δημαρχεία κοινοτήτων με περισσότερους από 1.500 κατοίκους, αλλά η πρόταση δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από τη Γερουσία.

March 29, 2026

Τον Ιανουάριο, αρκετοί δήμαρχοι, κυρίως από αγροτικές περιοχές, προχώρησαν στην αφαίρεση των ευρωπαϊκών σημαιών, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους προς τους αγρότες που αντιτίθενταν στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Mercosur.