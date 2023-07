Ο μετεωρολόγος του «Met Office» στη Βρετανία, Greg Dewhurst, “εξυμνεί” το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με αφορμή τη φωτιά στη Ρόδο.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι μία τακτική που «σώζει ζωές» και πως πρέπει να υιοθετηθεί και από τη Βρετανία.

Ο Greg Dewhurst, έκανε ανάρτηση στο Facebook, με το μήνυμα του 112, και έγραψε χαρακτηριστικά:

I hope everyone in #Rhodes stay safe!



This is a copy of the emergency alert sent out… the type of alert we tested here in the UK a few months ago… when people moaned and complained about it… it saves lives, take note!! ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/UkXcd4wVjb