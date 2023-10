Για “άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα“ κάνει λόγο ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέροντας πως “υπάρχουν πολλά θύματα”.

Ο Νόαμ Κατς, σε σχετική ανάρτηση που έκανε σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Αναμένουμε από τους φίλους μας να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον λαό και τα σύνορά του» υπογραμμίζει ο Ισραηλινός πρέσβης.

An unprecedented cross border and rocket attack on israel from Gaza. There are many casualties. We expect our friends to express their strong support in Israel right to defend its people and borders.

IDF: Terrorists infiltrated from the sea, from the air and from the ground.…