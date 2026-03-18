Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιθέσεις του Ιράν σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ιράκ – Ισραηλινό χτύπημα στην Κασπία

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα καθώς έχει περάσει σε μια νέα πιο επικίνδυνη φάση, με το Ιράν να εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε πολλές χώρες ως αντίποινα για το χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάντ, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), αφού οι αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν πως αναχαίτισαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησε πως αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ σήμερα.

«Διάσπαρτα συντρίμμια έπεσαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, με τον πρώτο απολογισμό να μην αναφέρει ούτε θύματα ούτε ζημιές», τόνισε το υπουργείο.

Το Ριάντ έκανε επίσης γνωστό πως κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο ως αντίποινα στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις του.

«Ένα ντρόουν που επιχειρούσε να προσεγγίσει μία μονάδα αερίου στην ανατολική επαρχία αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. «Η αναχαίτιση και η καταστροφή δεν προκάλεσαν καμία ζημιά».

Κατάρ: Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις LNG στο Ρας Λαφάν – “Άμεση απειλή” για την ασφάλεια της χώρας οι ιρανικές επιθέσεις

Για «άμεση απειλή» στην ασφάλειά της έκανε λόγο η Ντόχα μετά το ιρανικό πλήγμα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ.

Footage claiming to show a fire and the moment of impact of an Iranian ballistic missile attack on the Ras Laffan gas facility in Qatar. https://t.co/u2GBR0nymk pic.twitter.com/B5KIzuitRw— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 18, 2026

Από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ρας Λαφάν, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ενέργειας Qatar Energy.

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα ότι θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις δικές του υποδομές.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η υπηρεσία πολιτικής προστασίας προσπαθεί να σβήσει μια πυρκαγιά που προκλήθηκε στη ζώνη του Ρας Λαφάν.

Το Κατάρ διέταξε την αποχώρηση δύο Ιρανών διπλωματών μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ διέταξε τους στρατιωτικούς και ακολούθους ασφαλείας του Ιράν, μαζί με το προσωπικό τους, να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών, μετά από επίθεση στις τεράστιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του κράτους του Κόλπου.

«Τόσο ο στρατιωτικός ακόλουθος όσο και ο ακόλουθος ασφαλείας στην πρεσβεία, εκτός από εκείνους που εργάζονται στα δύο γραφεία των ακολούθων, είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα και [το Κατάρ] τους ζητά να εγκαταλείψουν τα εδάφη του κράτους εντός μέγιστης περιόδου 24 ωρών», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ισραήλ έπληξε πυραυλάκατους του Ιράν στην Κασπία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον πυραυλακάτων του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, στο στόχαστρο μπήκαν περισσότερα από πέντε πολεμικά σκάφη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ έπληξε στόχους του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν στη συνέχεια ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράν αφού Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πλοία του Ιρανικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, μετά από πληροφορίες που παρείχαν η Διεύθυνση Πληροφοριών του Ναυτικού και η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών. Σηματοδοτεί την πρώτη φορά στον τρέχοντα πόλεμο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτίθενται στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό. Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις αργότερα.

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας του ενδέχεται να οδηγήσουν σε «ανεξέλεγκτες συνέπειες»

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε σήμερα ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε «ανεξέλεγκτες συνέπειες», στον απόηχο της επίθεσης στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, για την οποία η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες, η έκταση των οποίων θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι τέτοια πλήγματα δεν θα έχουν το παραμικρό όφελος για τους εχθρούς του Ιράν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα επιφέρουν «αντίποινα» και θα οδηγήσουν σε «νέο επίπεδο αντιπαράθεσης».