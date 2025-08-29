Φιντάν: «Τέλος το εμπόριο, κλειστά λιμάνια και εναέριος χώρος για το Ισραήλ» – Αντίθετοι οι ισραηλινοί αερομεταφορείς

Κατά την ειδική συνεδρίαση για τη Γάζα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα έχει διακόψει πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει προχωρήσει σε κλείσιμο λιμανιών και εναέριου χώρου.

«Η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κυρώσεις της Τουρκίας κατά του Ισραήλ

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε πως καμία άλλη χώρα δεν έχει λάβει τόσο εκτεταμένα μέτρα:

«Όσον αφορά τις κυρώσεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει κάνει περισσότερα από ό,τι η Τουρκία. Έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα διπλωματικά, νομικά και εμπορικά μέτρα. Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ. Έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία. Δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα ισραηλινά λιμάνια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ. Δεν επιτρέπουμε στα πλοία εμπορευματοκιβωτίων να μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, να εισέρχονται στα λιμάνια της χώρας μας, ούτε στα αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας».

Διευκρινίσεις από τουρκική διπλωματική πηγή

Λίγη ώρα αργότερα, διπλωματική πηγή της Άγκυρας αποσαφήνισε ότι τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο κυβερνητικές πτήσεις και πτήσεις που μεταφέρουν όπλα:

«Τα σχόλια του υπουργού αφορούν τις επίσημες πτήσεις του Ισραήλ και τις πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά προς το Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει για τις εμπορικές πτήσεις διέλευσης».

Διάψευση από Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες

Αν και η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν τοποθετήθηκε, ισραηλινές εταιρείες όπως η «Arkia» και η «Israir» δήλωσαν στους «Times of Israel» ότι δεν έχουν λάβει καμία οδηγία από τις τουρκικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία για τροποποίηση των πτήσεων μας», τόνισε εκπρόσωπος της «Arkia».

Τουρκική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα, αποκαλύπτοντας ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει εγκρίνει ρίψεις από αέρος:

«Τα αεροσκάφη μας είναι έτοιμα. Μόλις η Ιορδανία δώσει την έγκρισή της για το άνοιγμα του εναέριου χώρου, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε».

«Η μεγαλύτερη αντίσταση ξεκινά τώρα»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ολοκλήρωσε με έντονο πολιτικό μήνυμα:

«Η μεγαλύτερη αντίσταση ξεκινά τώρα. Ίσως αυτό το αίμα να μην σταματήσει αμέσως. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ευλογημένη αντίσταση θα αλλάξει τον ρου της Ιστορίας, θα γίνει σύμβολο των καταπιεσμένων και θα κλονίσει τα θεμέλια ενός σάπιου συστήματος».