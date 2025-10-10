Φιντάν: Πρέπει να τηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα για να αποτραπεί η «επιστροφή στις σφαγές»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε για οποιαδήποτε ισραηλινή πρόκληση που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πόλεμο στη Γάζα και να παρατείνει τα βάσανα των αμάχων.

«Είναι ζωτικής σημασίας η συμφωνημένη συμφωνία να προχωρήσει χωρίς διακοπή», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν πρέπει να υπάρξουν προκλήσεις από το Ισραήλ που θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τον πόλεμο, να συνεχίσουν τη γενοκτονία ή να επιτείνουν τον εκτοπισμό των αμάχων. Εάν η διαδικασία σταματήσει, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επιστροφή στις σφαγές».

Πρόσθεσε, για να αποτρέψει αυτό, «συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα στάδια θα προχωρήσουν χωρίς διακοπή».

Το επόμενο στάδιο της εκεχειρίας θα ασχοληθεί με τη διακυβέρνηση της Γάζας και τις προσπάθειες αποκατάστασης της εσωτερικής ασφάλειας, είπε.

«Αυτή η διαδικασία απαιτεί συνεχή προσοχή και επιμέλεια», δήλωσε ο Φιντάν. «Θα συνεχίσουμε να τη διαχειριζόμαστε με προσοχή και αποφασιστικότητα, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα».