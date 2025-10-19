Γεραπετρίτης για Φιντάν και SAFE: Καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος – Όποιος ενοχλείται, ας το αποδεχτεί

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε με αυστηρότητα στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέκρινε την ελληνική στάση σχετικά με την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ακολουθεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική, βασισμένη στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου, και δεν πρόκειται να ετεροκαθοριστεί από εξωτερικές πιέσεις.

«Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί η Ελλάδα, και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, καθώς υποδείξεις και μομφές δεν γίνονται αποδεκτές», τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν χωρά καμία συζήτηση.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέφερε την ιστορική αναφορά στην επανεισδοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980, σημειώνοντας ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε αντιδράσει, αλλά επέλεξε να προτάξει τη συνολική στρατηγική εικόνα και την ασφάλεια της συμμαχίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο SAFE εάν δεν αρθεί το casus belli, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των εθνικών συμφερόντων και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Φιντάν: Η Ελλάδα τρέφει αντιτουρκικό αίσθημα και παρακολουθείται στενά

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν άφησε αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου σε συνέντευξή του το Σάββατο στον τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, αναφορικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», τονίζοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ελλάδας και επισημαίνοντας πως η ρητορική αυτή προκαλεί ένταση στην περιοχή. Παράλληλα, προέτρεψε τη χώρα μας να επαναφέρει άμεσα τη συζήτηση για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, κρίσιμα για τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Ιστορικές αναφορές και επίθεση κατά Κύπρου

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο SAFE εάν δεν αρθούν οι όροι που θέτει η Ελλάδα, και χαρακτήρισε την ελληνική στάση ως ζήτημα που «αξίζει να παρακολουθείται με προσοχή», τονίζοντας την ανάγκη οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια να προάγουν τη συλλογική και όχι μόνο την ατομική ασφάλεια.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε ιστορικά στη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν επέτρεψε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ μετά την αποχώρησή της το 1974, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία τότε επέλεξε τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής έναντι της μονομερούς διαπραγμάτευσης.

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και κατά της Κύπρου, κατηγορώντας τη για συμμετοχή σε πράξεις που οδήγησαν σε θανάτους Παλαιστινίων, ενώ αμφισβήτησε την ανθρωπιστική βοήθεια που πρόσφατα παρέσχε, χαρακτηρίζοντάς την προσπάθεια «αποκατάστασης αμαρτιών» που δεν αναιρεί τις συνέπειες προηγούμενων ενεργειών.

