Φινλανδία: Βουλευτής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο

Ένας νεαρός βουλευτής της Φινλανδίας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας του, ενώ, πριν λίγο διάστημα είχε αποκαλύψει τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για τον βουλευτή του SDP, Eemeli Peltonen, 30 ετών, που αυτοκτόνησε σήμερα (19.08) το πρωί περίπου στις 11.00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 30χρονος, είχε εκλεγεί πρώτη φορά βουλευτής το 2023 και ήταν μέλος της Διοικητικής και της Νομικής Επιτροπής του κοινοβουλίου. Παράλληλα, ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Järvenpää και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Σημειώνεται ότι μόλις τον Ιούνιο ο Eemeli Peltonen είχε ανακοινώσει στα κοινωνικά δίκτυα ότι λάμβανε θεραπεία για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε με τα νεφρά και είχε πάρει άδεια για λίγο διάστημα από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα προκειμένου να αναρρώσει στο σπίτι.

Στη συνέχεια έκανε γνωστό ότι μολύνθηκε από βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.